В Ставрополе нашли запертых в клетках собак

Выброшенных собак на окраине Ставрополя нашли местные жители. Около десятка животных находились в клетка с бирками на ушах, сообщают сотрудники благотворительного фонда «Ковчег».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Ковчег» Фото: фонд «Ковчег»

«Вчера их заметили местные жители в лесополосе 204 квартала. По словам очевидцев, животные находились на холодной земле без воды и еды, в собственных экскрементах. У собак были бирки, это значит, что они уже были привиты и выпущены в среду обитания»,— рассказали в фонде «Ковчег».

По словам ставропольского приюта «Лучший друг», на предложение активистов забрать собак в приют сотрудники отлова ответили отрицательно. По мнению сотрудников МУПа, сейчас все временные вольеры перегружены.

Николай Аксенов