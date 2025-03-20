В ВТБ сообщили о снижении ставок по рыночной ипотеке

ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5% до 1%. По новым условиям, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых. Минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.

В начале марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства.

Евгений Чернов