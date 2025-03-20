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Под Тольятти спасли провалившихся под лед рыбаков

Вчера, 19 марта, спасатели Тольятти оказывали помощь на Волге двум провалившимся под лед рыбакам. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе, сообщили в областной Поисково-спасательной службе.

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Мужчины провалились под лед в 200 метрах от берега, когда возвращались с рыбалки. Им удалось самостоятельно выбраться из промоины, но двигаться дальше по тонкому льду было опасно. Пришлось вызывать спасателей.

В 15:52 (MSK+1) от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Рыбаков подняли на борт судна, доставили до берега и передали врачам скорой помощи.

Алексей Алексеев