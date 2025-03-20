Благоустройство аллеи в Стерлитамаке обойдется в 51 млн рублей

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения администрации Стерлитамака заключило контракт на благоустройство аллеи у Вечного огня с ООО «Компания "Потенциал"», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 51,64 млн руб. за 51,12 млн руб. (дисконт — 1%). Средства выделят бюджеты России, республики и города.

Два других участника, чьи названия не уточняются, были готовы выполнить работы за начальную цену.

По условиям торгов, подрядчик должен до ноября установить в алее скамейки, бетонный шахматный стол, спортивно-игровые комплексы, скульптуры, высадить липы, спиреи, провести наружное освещение, видеонаблюдение и так далее.

ООО «Компания "Потенциал"», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владельцами являются Татьяна Матросова и Вадим Давлетшин. В 2023 году выручка ООО составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 49,5 млн руб.

Майя Иванова