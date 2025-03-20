В Ростовской области из магазинов «Светофор» изъяли некачественные продукты

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской области сняли с продажи в магазинах «Светофор» более 4,3 тонн мясной, рыбной и молочной продукции, а также более 4,7 тыс. куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Проверки были проведены с 19 февраля по 14 марта в 46 магазинах. В ходе них выявлено более 80 нарушений, в частности, реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов, с истекшими сроками годности, с нарушением температурных режимов.

В пробе «куриного окорочка» производства ООО «МИКПРОМ» (Саратовская область), отобранной в магазине в Таганроге, выявлена сальмонелла. В трех пробах молочной продукции (масло, сметана) ООО «Русмолоко» (Ставропольский край), также отобранных в Таганроге, выявлены признаки фальсификации растительными жирами, еще одна проба мясной продукции (сардельки «Ганноверские») производства ООО «Царицынский комбинат» (Волгоградской области) не соответствовала по мясному составу, заявленному производителем.

В отношении 11 должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кристина Федичкина