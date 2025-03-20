Оперативники ФСБ Бурятии пресекли незаконный оборот нефрита на 95 млн руб.

УФСБ Бурятии пресекло незаконную добычу и хранение около 9,8 тонны нефрита общей стоимостью порядка 95 млн руб. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о двух различных эпизодах, по каждому из которых возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).

В одном из случаев житель Бурятии смог самостоятельно добыть минерал в объеме 8,9 тонны в Окинском районе в горах Восточного Саяна. Добытый нефрит он «хранил по месту жительства для дальнейшей продажи гражданам КНР». Камни общей стоимостью свыше 89 млн руб. были изъяты у него в январе.

В феврале у другого жителя Бурятии было изъято около 850 кг нефрита стоимостью более 5 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск