В Минводах в ДТП с маршруткой пострадала 54-летняя пассажирка

В Минеральных Водах произошло ДТП с участием маршрутки в результате чего пострадала 54-летняя пассажирка. Авария случилась утром на улице 50 лет Октября, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель автомобиля «ВАЗ-2110», не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с маршрутным автобусом «ГАЗ», который двигался во встречном направлении.

Ее доставили в городскую больницу с травмами. Водитель легкового автомобиля, 18-летний местный житель с восемью месяцами стажа, признан виновным в аварии.

Водитель маршрутного автобуса 58-летний мужчина не пострадал. В салоне были пять человек.

Николай Аксенов