Рядового в Магнитогорске приговорили к 6,5 года колонии за оставление части

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным рядового-контрактника в совершении четырех преступлений по ч. 2.1, 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что без уважительных причин военнослужащий не прибыл в часть в Донецкой Народной Республике в установленный срок 15 июля 2024 года из отпуска. Он вернулся на службу 24 июля, все это время проживая в Златоусте. По одному эпизоду его приговорили к году лишения свободы. Однако ранее рядовой уже трижды уходил в самоволку, за что ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В итоге контрактник проведет в колонии общего режима 6,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска