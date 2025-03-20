В Свердловской области посевная площадь увеличится до 760 тыс. га в 2025 году
Посевная площадь в Свердловской области увеличится на 0,4 тыс. га и составит более 760 тыс. га, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Губернатор поставил задачу по качественной подготовке к посевной кампании и проведению ее в оптимальные сроки. «Сейчас важно оперативно завершить все подготовительные мероприятия. Прежде всего — речь о готовности техники, запасах удобрений и ГСМ»,— сказал господин Куйвашев.
Глава региона поручил усилить работу по обновлению парка сельхозтехники и решению кадровых вопросов в отрасли.
По словам первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, почти половину посевных площадей (47%) займут кормовые культуры, зерновые и зернобобовые — 43,6%. Будут выращиваться масличные культуры, картофель и овощи.
В Свердловской области растет уровень использования сортов отечественной селекции. По зерновым культурам он достигает 96%, по кукурузе — 100%, по масличным — 76,9%.
В настоящее время продолжается приобретение удобрений, топлива, и обновление парка сельхозтехники. Начало посевных работ запланировано на третью декаду апреля.