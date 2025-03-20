Экс-начальника исправительной колонии №29 будут судить за взяточничество
СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительной колонии №29 подполковника Дмитрия Ассанова. Он обвиняется в получении взяток в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дмитрий Ассанов
Фото: Properm.ru
По данным следствия, с 22 февраля 2023 года по 20 февраля 2024 года господин Ассанов через посредника получил от одного из бизнесменов взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия и которому в силу должностного положения мог способствовать. Кроме того, от другого коммерсанта господин Ассанов также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего.
Подполковник Дмитрий Ассанов был задержан на своем рабочем месте сотрудниками УСБ ФСИН и ГУБЭПиК краевого ГУ МВД 19 марта 2024 года. На следующий день суд отправил его в СИЗО. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.