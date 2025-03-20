Вблизи Пятигорска произошло землетрясение

Вблизи Пятигорска зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла. Подземные толчки произошли на глубине около 5 км и были ощущены в 4:37 по московскому времени 20 марта, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Напомним, что 19 марта днем в регионе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2. По данным регионального управления МЧС, в результате этого события пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Николай Аксенов