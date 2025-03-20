Белоусов поставил на особый контроль строительство штаба Каспийской флотилии

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости поставить на особый контроль строительство нового штаба Каспийской флотилии ВМФ России. Об этом господин Белоусов сказал в ходе инспекции в Республике Дагестан, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Обороны России Андрей Белоусов (слева)

Фото: Министерство обороны России Министр Обороны России Андрей Белоусов (слева)

Фото: Министерство обороны России

На данный момент в Каспийске идет строительство комплекса гидротехнических сооружений, включая оградительные молы, причалы и береговую инфраструктуру для эффективного обслуживания судов. Министр обороны заявил о необходимости ввода объектов в строй в ближайшее время, указав на актуальность задач, стоящих перед флотилией.

Господин Белоусов также заслушал доклады главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева касательно организации подготовки военнослужащих, обустройства инфраструктуры пункта базирования кораблей, а также ввода в строй новых объектов причального фронта.

В завершение работы министр обороны вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.

В начале марта Минобороны сообщало, что глава ведомства прибыл в Саров, где посетил Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.