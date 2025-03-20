Таиланд отменит действовавшие полвека ограничения на продажу алкоголя

В Таиланде могут быть отменены ограничения на продажу спиртных напитков и их рекламу. Как сообщает Bloomberg, ограничения действовали в стране на протяжении 53 лет. Соответствующий законопроект уже получил поддержку в нижней палате парламента Таиланда, теперь ему предстоит пройти обсуждение в верхней палате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Новый закон отменит запрет на продажу алкоголя до 11 утра и в промежутке с 14:00 до 17:00. Кроме того, будут отменены и положения закона о рекламе алкоголя, запрещавшие демонстрацию названий или торговых марок спиртных напитков либо использование изображений такой продукции с целью ее продвижения.

По мнению авторов законопроекта, он должен ослабить «чрезмерный контроль» и тем самым стимулировать экономическую активность в стране. Как ожидают сторонники изменений, они также будут способствовать повышению привлекательности Таиланда как центра туризма.

Алена Миклашевская