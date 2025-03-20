Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова вспоминает о легендарных торгах, с которых ушли вещи, принадлежащие модельеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Есть торги, которые называют важными, important sales, придавая им тем самым значимости. А есть те, которые стали на самом деле важными и знаковыми и определили не только судьбу аукционов, но и моды, дизайна, ювелирного искусства. Если говорить о последнем, то тут можно вспомнить первую продажу коллекции герцога и герцогини Виндзорских на аукционе Sotheby’s. Если говорить о дизайне, то, конечно, надо упомянуть коллекцию мебели и объектов Ива Сен-Лорана и Пьера Берже. Ну а если вести речь о моде, то нельзя не сказать о легендарном аукционе 1978 года, с которого ушла личная коллекция Шанель. Аукционный дом Christie’s, проводивший эти торги, вспоминает о них в тематической статье. Расскажу вам главное.

Как рассказывает Сьюзан Мэйор, которая курировала тот аукцион, в зал для торгов втиснулись около 1,5 тыс. человек, а среди сделавших выигравшие ставки были Музей Виктории и Альберта, Смитсоновский институт и Национальный музей Осло. Яркое воспоминание о подготовке к событию — комната, полная моделей, отвергнутых ближайшим помощником Шанель, — мадам Лилиан Грюмбах. Модельер скончалась в 1971 году, оставив свою коллекцию одежды соратнице. Та в 1978-м обратилась в Christie’s в Париже, чтобы продать 40 костюмов и 44 украшения сегмента costume jewelry.

Аукцион начался как раз с бижутерии. Мадам Грюмбах хотела продать все, но в последний момент решила оставить пару предметов. После торги перешли к моде. Кто только за лоты не бился. Так, позиция 68 — короткое вечернее платье из черного плиссированного шелкового шифона с шнурочными лямками — было продано за 1,5 тыс. баронессе де Ротшильд, обыгравшей мировые музеи, согласно The New York Times. Как сказала тогда мадам Грюмбах: «Эти вещи не окажутся в сундуках... Если они попадут в музеи, все смогут восхищаться ими, каждый сможет увидеть». Ну а избранные, как Ротшильд, смогли даже носить.

Анна Минакова