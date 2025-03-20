Совладельца сети «Аптека от склада» заочно арестовали

Дзержинский суд Перми заочно арестовал бывшего совладельца сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптека от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Учредителями сети выступали бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Оба объявили себя банкротами, признав за собой долги на сумму свыше 4 млрд руб.

В январе 2024 года в отношении Андрея Годовалова и Николая Шаврина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере). По данным СМИ, господин Годовалов покинул РФ.

Предполагаемая сумма ущерба по делу составляет 233,5 млн руб. Ранее выездная налоговая проверка выявила недоимку компании по НДС в размере 351,9 млн руб. Общая сумма доначислений вместе со страховыми взносами, пени и штрафом превысила 698,8 млн руб.

Сам Андрей Годовалов сообщил «Ъ-Прикамье», что покинул РФ в августе 2023 года, а не в ноябре, и не имеет отношение к тому, что происходило в компании после своего отъезда. Доверенность на управление ООО была передана им бывшему деловому компаньону Николаю Шаврину. Решения о ликвидации ООО он не принимал, и рассчитывал, что компания продолжит свою работу.