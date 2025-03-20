ГК «ЭФКО» временно приостановила работу двух маслозаводов

Группа компаний «ЭФКО» временно приостановила работу маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в Кропоткине и станице Тбилисской (Краснодарский край). Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оба завода ориентированы на внешнюю торговлю. Представители «ЭФКО» отметили высокую волатильность рынка и его чувствительность к внешним факторам, подчеркнув, что приостановка переработки — временное решение.

Заводы принадлежат ООО «Кубанские масла», которое входит в состав АО «Эфко продукты питания». Завод в Тбилисской был приобретен в 2018 году после банкротства компании «Элит-масло» и модернизирован, что позволило увеличить мощности до 1,5 тыс. тонн подсолнечника и 1,1 тыс. тонн рапса в сутки. Маслоэкстракционный завод в Кропоткине был куплен в 2021 году на торгах по имуществу обанкротившегося ООО «ЮНК-Агропродукт».

Николай Аксенов