На пост главы Елово претендуют два кандидата

На должность главы Еловского округа будут претендовать и. о. руководителя муниципалитета Евгений Кустов и заместитель главы округа по социальной политике Татьяна Софронова. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кустов (крайний справа).

Фото: страница Еловского округа в соцсети Евгений Кустов (крайний справа).

Фото: страница Еловского округа в соцсети

Главу территории изберут депутаты местной думы 26 марта.

Должность главы Елово стала вакантной 30 января 2025 года, после отставки прежнего руководителя округа Антона Чечкина. Исполняющим обязанности главы на период проведения конкурсных процедур назначен заместитель главы округа по развитию инфраструктуры Евгений Кустов.