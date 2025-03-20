Чистая прибыль ММК сократилась на 33% за год

Чистая прибыль Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за 2024 год составила 79,7 млрд руб. Показатель сократился на 32,6% по сравнению с 2023 годом, указано в финансовом отчете компании.

Выручка ММК за прошлый год увеличилась на 0,7% до 768,4 млрд руб. в связи с повышением цен на металлопродукцию на фоне роста издержек и инфляции. Капитальные вложения составили 98,8 млрд руб. (+4,2% за год) в связи с продолжающейся реализацией проектов развития. Так, в июле была введена в эксплуатацию коксовая батарея №12 с годовой мощностью 2,5 млн тонн сухого кокса, что покрывает половину потребности комбината. Кроме того, она позволит значительно снизить выбросы вредных веществ и углекислого газа в атмосферу.

В 2025 году ожидается, что объем капитальных вложений значительно снизится, поскольку завершаются ключевые проекты компании, рассчитанные до этого года, и начинается разработка дальнейшей стратегии на период до 2030-го. При этом сезонные факторы и высокая ключевая ставка пока продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность ММК в России. Несмотря на это, комбинат в первом квартале продолжит программу капитальных ремонтов в доменном переделе.

EBITDA ММК в 2024 году сократился на 21,8% по сравнению с 2023-м и составил 153 млн руб. Показатель отражает рост цен на основное металлургическое сырье и увеличение фонда оплаты труда. Показатель рентабельности EBITDA составил 19,9%.

Виталина Ярховска