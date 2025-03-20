Доходы бюджета Ижевска от самообложения горожан планируют увеличить в 3 раза

Доходы бюджета Ижевска по инициативному бюджетированию, другими словами — софинансирование проектов от горожан, планируется увеличить с 27,9 млн руб. в 2024 году до 83,3 млн в 2025-м, следует из плана мероприятий по росту доходов и оптимизации бюджета столицы республики. Документ был утвержден 19 марта горадминистрацией, он опубликован на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Таким образом, доход городского бюджета от самообложения граждан, по финансовой оценке, вырастет почти в 3 раза. В 2026-2027 гг. показатель ожидается на отметке 83,3 млн руб. ежегодно.

В 2025 году 41 проект благоустройства в Ижевске получит финансирование по республиканской программе самообложения граждан. На каждый вложенный жителями 1 руб. региональный бюджет добавляет 3, муниципальный — 1. Такой механизм действует на протяжении пяти лет. Большая часть проектов — 29 участков — касается дорожного ремонта в микрорайонах города, в числе которых Новые Пазелы, Люлли и Воложка.