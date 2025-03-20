РКН назвал причину сбоев в онлайн-сервисах

В работе мессенджеров и онлайн-сервисов произошел сбой. Пользователи жалуются в том числе на работу операторов связи МТС и Tele2, мессенджера «Вконтакте» и платформы «Госуслуги». Роскомнадзор (РКН) заявил, что причина сбоя связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои. Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров»,— сообщила пресс-служба РКН «Интерфаксу».

По данным «Сбой.рф», сбой произошел в том числе в работе иностранных ресурсов — Twitch, YouTube, TikTok, Deepseek, Figma. В жалобах пользователи указывают, что они не работают в том числе через VPN.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что в ближайший месяц сотрудники ведомства проверят российские сервисы и операторов связи на предмет использования иностранных серверов. Там пояснили, что исследования необходимы для повышения их устойчивости и безопасности в рамках обеспечения сетевого суверенитета.