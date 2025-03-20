Нейрохирурги РКБ спасли молодую женщину с аневризмой сосудов мозга в Удмуртии

31-летнюю пациентку с аневризмой сосудов мозга спасли нейрохирурги РКБ№1, сообщает пресс-служба минздрава республики. Пациентка была доставлена в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт, после исследований врачи обнаружили аневризму и успешно прооперировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минздрав Удмуртии Фото: минздрав Удмуртии

«Нейрохирурги с использованием высокоточного операционного микроскопа, который был закуплен в больницу в 2023 году в рамках нацпроекта, удалось провести клипирование аневризмы — эта методика позволяет минимизировать риски повторного кровоизлияния и сохранить функциональность сосудов», — написано в сообщении ведомства.

Операция прошла без осложнений, сейчас пациентка находится под наблюдением специалистов и проходит курс восстановительной терапии.