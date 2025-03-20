Наносившего наркорекламу на стенах домов задержала полиция

Полиция подозревает 23-летнего жителя Череповца в нанесении изображений с рекламой наркотиков на фасады более 60 зданий в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Ранее глава города Дмитрий Рудаков сообщал, что в начале марта в микрорайоне Северный на 60 домах появились граффити. Надписи планировали закрасить в ближайшее время, администрация города обратилась в полицию.

Спустя две недели полицейские установили, что житель Череповца совместно со своим 24-летним знакомым на протяжении двух дней наносили граффити с помощью трафаретов.

«Гражданин пояснил, что ранее на одном из подобных рисунков нашел контакты "работодателей" по нанесению рекламы наркотических средств и площадок по их распространению. В мессенджере молодые люди получали задания и координаты, а после их выполнения направляли фотоотчеты»,— сообщили в УМВД.

На видео правоохранительных органов задержанный сообщает, что всего они посетили пять городов с целью нанесения граффити. Это Рыбинск, Кострома, Вологда, Череповец, Иваново. Рыбинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм».

Алла Чижова