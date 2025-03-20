Из украинского плена освобождены двое бойцов из Самарской области

В Россию вернулись 175 военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Среди них есть двое бойцов из Самарской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в регионе Елена Лапушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Они получают психологическую и медицинскую помощь, на связи со своими семьями, звонят родным», — говорится в сообщении.

До этого, находясь в плену, российские бойцы получили посылки и письма, переданные с гуманитарной помощью.

Также российская сторона передала Украине 175 военнопленных. Кроме того, отправились домой 22 тяжело раненных украинских бойца. До последнего времени они проходили лечение в российских госпиталях.

Георгий Портнов