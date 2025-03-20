Сообщения в соцсетях о пострадавших детях в татарстанской школе опровергли

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в школе села Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана дети получили травмы во время эвакуации. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Лаишевского района.

«Заявления о травмах детей во время эвакуации, "затаптывании" и сокрытии в кустах от "беспилотников" — фейк», — говорится в сообщении.

По сообщению Telegram-канала района, опубликованные в соцсетях фото и видео не имеют отношения к данной школе. Жалоб от родителей или педагогов на организацию учебного процесса не поступало ни в администрацию, ни в МЧС.

Оклейка окон скотчем проводится в рамках ежегодного весеннего ремонта для защиты от сквозняков и не связана с обеспечением безопасности от БПЛА. Учащиеся к этим работам не привлекались.

Тренировки по эвакуации проводятся в штатном режиме, как во всех школах региона. Случаев травм или нарушений зафиксировано не было.

Артём Дергунов