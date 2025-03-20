Экс-начальник колонии предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ИК-37 (Чусовской округ) Ильи Асламова. Он обвиняется п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, по версии следствия, в апреле 2023 года он получил через посредника 150 тыс. руб. за совершение действий в пользу одного из осужденных. Всего господин Асламов требовал 200 тыс. руб. В марте прошлого года Илья Асламов был задержан, суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

ИК-37 строгого режима располагается в Чусовском городском округе. В учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов. Колония рассчитана на пребывание 600 заключенных. Илья Асламов возглавлял исправительное учреждение с 1 июня 2021 года. Ранее руководил исправительной колонией строгого режима №10 в Чусовом.

Уголовное дело в отношении господина Асламова направлено в Чусовской городской суд для рассмотрения по существу. Также в суд направлено и уголовное дело в отношении предполагаемого посредника.