ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Рыбинске

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области пресекли деятельность группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков, сообщили в региональном управлении службы. В ходе расследования были задержаны организаторы и участники преступной схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Ярославской области Фото: УФСБ России по Ярославской области

Организаторами выявленной лаборатории, по мнению следствия, стали житель Набережных Челнов 1983 года рождения и трое жителей Череповца, родившиеся в 1993, 2004 и 2008 годах. В августе 2024 года они приобрели оборудование и химикаты для производства наркотиков, арендовав помещение в Рыбинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. В ходе обысков изъято лабораторное оборудование, более 3 кг наркотиков, а также около 400 кг прекурсоров.

Расследование продолжается для выявления возможных соучастников преступления.

Антон Голицын