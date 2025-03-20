В Курганской области в «Светофоре» нашли мясо с сальмонеллой

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в магазинах сети «Светофор» в Курганской области мясо птицы с сальмонеллой и тушенку с антибиотиками. Продукты питания, не соответствующие требованиям качества и безопасности, изготовили в разных регионах РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках проверок торговой сети «Светофор», которые сейчас проводятся по всей стране, в Курганской области с 1 февраля по 19 марта были отобраны 28 образцов молочных и мясных продуктов, а также мясных консервов. По итогам лабораторных исследований 11 проб не соответствуют нормативным показателям качества и безопасности.

Так, в пяти пробах сыра и двух образцах сгущенных сливок и молока выявлена фальсификация — несоответствие жирно-кислотного состава заявленному на упаковке. Эта продукция поступила из Татарстана, Челябинской и Брянской областей. Помимо этого, в мясе птицы, произведенном в Челябинской области, обнаружена сальмонелла. В сырокопченой колбасе выявлена ДНК свиньи, не заявленной на маркировке (производитель из Саратовской области). Также ДНК свиньи нашли в тушеном мясе косули производителя из Санкт-Петербурге. Еще в одном образце тушенки обнаружен антибиотик — энрофлоксацин.

Уральское управление Россельхознадзор направил информационные письма в адрес владельца, поставщика и получателей небезопасной продукции для исключения ее из оборота. Меры также принимают подразделения ведомства, на территории которых работают производители некачественных продуктов питания.