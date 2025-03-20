Появился желающий погасить долги челябинского фонда «Соцгород» перед налоговой

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление физлица Владимира Синицына о намерении погасить долги местного фонда-банкрота «Соцгород», основанного бывшим депутатом Госдумы Андреем Барышевым. Теперь ему нужно до 15 апреля 2025 года удовлетворить требования одного из кредиторов. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Владимиру Синицину необходимо выплатить 81,7 тыс. руб. долга перед межрайонной ИФНС России № 32 по Челябинской области. Заседание по итогам погашения требований назначено на 22 апреля.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года челябинский общественный фонд «Соцгород», основанный бывшим депутатом Государственной думы Андреем Барышевым, был признан банкротом. Заявление о несостоятельности подала сама организация в марте того же года из-за долга перед министерством имущества региона в размере 11,3 млн руб. В отношении фонда была введена процедура наблюдения. Впоследствии минимущество предъявило требования еще на 10,3 млн руб. Среди кредиторов также межрайонная ИФНС России №32 по Челябинской области, предъявившая задолженность в размере 81,7 тыс. руб.