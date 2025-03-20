Количество ИП в Ростовской области выросло почти до 150 тысяч

С начала 2025 года, на Дону отмечается увеличение числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. На 20 марта зарегистрировано 146 175 индивидуальных предпринимателей и 63 171- юридических лиц, сообщают в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

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По данным ведомства, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 3235 организаций, из них коммерческих – 2982, и 202 некоммерческих. За январь-февраль 2025 года на учете в УФНС РО состоит 517 организаций, из них коммерческих – 467, некоммерческих – 50.

Самой популярной организационно-правовой формой по-прежнему является общество с ограниченной ответственностью, более 98% от общего числа коммерческих организаций, а самыми востребованными сферами деятельности в 2024 и 2025 годах остаются: разработка компьютерного программного обеспечения, строительство и грузовой транспорт, розничная торговля на почте и в интернете.

«В настоящее время налоговой службой взят курс на оздоровление бизнес среды», одним из способов которого является чистота данных государственных реестров,— отметили в УФНС.

Налоговые органы актуализируют реестр компаний, исключая из него несуществующие либо не отчитывающиеся о своей деятельности более года юрлица.

Органы ФНС ведут персональную работу с каждым из юридических лиц, заявивших о себе недостоверные сведения, предлагают им внести в реестр более корректную и точную информацию. В противном случае организация исключается из реестра.

Валентина Любашенко