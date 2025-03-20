Стамбул вспомнил о протестах

Лидер оппозиции Турции призвал сограждан выйти в поддержку задержанного мэра Стамбула. В среду до поздней ночи тысячи людей протестовали у мэрии второго по величине мегаполиса Европы. Этому предшествовали стычки с полицией. Глава Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил, что новый митинг пройдет в воскресенье. По его словам, на улицах соберутся миллионы сторонников. Мэр Экрем Имамоглу останется под стражей по меньшей мере именно до воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tolga Uluturk / Reuters Фото: Tolga Uluturk / Reuters

Главного политического соперника Реджепа Тайипа Эрдогана и еще сотню его соратников после обысков в офисе задержала полиция. По заявлению турецкой прокуратуры, Имамоглу подозревают в экономических злоупотреблениях и связях с Рабочей партией Курдистана (считается террористической и запрещена в Турции).

В Стамбуле введен запрет на политические демонстрации до 23 марта. Несмотря на это, в среду днем между активистами и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Ночью протест переместился в жилые кварталы: жители города стучали кастрюлями и сковородками в своих квартирах. В некоторых микрорайонах в знак протеста целые дома символически перемигивались между собой, включая и выключая свет. Такую акцию уже устраивали в 2019-м, когда Эрдоган отменил победу мэра Имамоглу на выборах. К слову, сам президент Турецкой Республики в середине 90-х в бытность мэром Стамбула на десять месяцев оказался в тюрьме по обвинению в подстрекательстве к насилию.

В стране стартовала предвыборная президентская гонка, и многие считают это попыткой президента устранить главного конкурента, говорят собеседники “Ъ FM”. Из-за уличных акций власти блокировали доступ к интернету и ограничили работу центральных станций метрополитена, рассказал местный журналист Абдурахман Камбур-оглу: «Соцсети не работают, интернет. Некоторым группам удавалось прорывать баррикады. Были оцеплены отдельные районы, центр Стамбула, все выходы над площадь. Такси, станции метро тоже были закрыты и не работали. Первый прорыв мы видели в Стамбульском университете, подключились и студенты.

Если эта волна будет распространяться, властям будет сложно это контролировать — никакие баррикады не остановят толпу. Но в последние десять лет протесты подобного рода очень сильно и резко подавляются.

Люди тоже в какой-то степени отвыкли проводить протесты, хотя раньше Стамбул был известен именно тем, что люди могли спокойно выходить и протестовать. Понятно, что полиция будет говорить, что это лишь небольшое количество людей. Вся оппозиция на стороне Имамоглу, все высказывались о том, что его неправомерно задержали».

На фоне задержаний турецкая валюта падала до исторического минимума — 41 лира за доллар. Кроме того, арест спровоцировал массовую распродажу активов, рост доходности государственных облигаций и снижение местного биржевого индекса на 7%. В соцсетях распространялась информация о том, что Экрему Имамоглу вменяют растрату на сумму порядка 560 млрд — это почти весь бюджет 15-миллионного Стамбула. Ситуация может разрешиться в ходе судебных слушаний, а пока мэр остается в статусе задержанного, объясняет профессор политологии Университета Анкары Тогрул Исмаил:

«Глава муниципалитета Стамбула обвиняется в том, что является руководителем группировки, которая занималась махинациями. Судебное разбирательство пока не началось. Конечно, есть сторонники, которые поддерживают Имамоглу. Но я не думаю, что протесты будут массовыми. Турецкие судебные инстанции без каких-либо веских оснований не стали бы задерживать такого известного и популярного человека, которого выбрали граждане Стамбула. Скорее всего, имеются очень серьезные доказательства. Иной подход может вызвать определенный негатив. Справедливость в конце концов восторжествует — закон превыше всего».

Практика снятия мэров с должности по подозрению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана довольно распространенная. После запроса прокуратуры Стамбульский университет аннулировал диплом Экрема Имамоглу якобы из-за того, что он в свое время перевелся туда из вуза, не имеющего аккредитации. Тем самым главу города фактически лишили возможности бороться за пост президента. Кроме того, он может потерять и выборную должность в мэрии, говорит политолог Павел Шлыков:

«Он удерживает статус одного из самых популярных политиков Турции. Сможет ли Экрем Имамоглу удержать свой пост? Даже находясь в тюрьме, можно продолжать вести борьбу за высший пост Турецкой Республики. Но власти сделали так, что у Имамоглу фактически после аннулирования диплома исчезает правовая основа, поскольку Конституция требует, чтобы у кандидата было высшее образование. Его позиция на посту мэра Стамбула оказывается очень шаткой, потому что уже отработан механизм замены избранных глав муниципалитетов попечителями. Министерство внутренних дел инициирует процесс, в ходе которого заменяют до окончания разбирательства. И этот процесс может затянуться надолго».

Задержание мэра крупнейшего города Турции осудили в Совете Европы. А МИД Франции выпустил заявление, в котором говорится, что это может негативно сказаться на турецкой демократии.

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Станислав Крючков