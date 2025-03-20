Франция создаст оборонный фонд на €450 млн

Государственный инвестиционный банк Франции Bpifrance создаст фонд в размере €450 млн, предназначенный для финансирования оборонных проектов. Об этом в четверг сообщил министр финансов Франции Эрик Ломбард.

«Новый фонд будет создан BPI France, граждане Франции смогут траншами по 500 евро инвестировать свои деньги на долгосрочную перспективу»,— сказал господин Ломбард в интервью TF1.

В интервью французский министр говорил о «частных фондах», которые будут созданы «крупными инвесторами» для сбора средств на оборону. По его словам, оборонным компаниям Франции «требуется около €5 млрд собственных средств» на эти цели.

В последние месяцы европейские лидеры активно обсуждают увеличение расходов на оборону. Париж выступает одним из флагманов этой идеи. Президент Эмманюэль Макрон, который инициировал удвоение оборонного бюджета Франции в течение двух своих мандатов, ранее заявлял, что страна должна увеличить расходы на оборону до 3–3,5% от ВВП с нынешних 2%. При этом французский лидер заверил, что увеличение расходов на оборону не вызовет ни повышения налогов, ни падения уровня жизни французов.

Подробнее об оборонной программе Франции — в материале «Ъ» «Плата за страх».

Анастасия Домбицкая