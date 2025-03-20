В Ярославле в День Победы пройдут парад и «Бессмертный полк»

В Ярославле утвержден план мероприятий в честь 80-летия Победы, в него вошли торжественное прохождение войск и техники на Советской площади и шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщают в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Шествие пройдет централизованно для участников из всех округов. Колонны будут сопровождать правоохранительные органы. Также 9 мая состоится возложение цветов к «Вечному огню». Кроме того, в областном центре колонна военной техники пройдет и по улицам города. В завершении празднования планируется салют. Его также запустят в Рыбинске.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил усилить меры безопасности, в том числе увеличить число камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей, организовать усиленный контрольно-пропускной режим. Кроме правоохранительных органов, для охраны мероприятий привлекут народных дружинников и частные охранные предприятия.

Алла Чижова