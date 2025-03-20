В Самаре разбившего дверь в алкомаркет мужчину судили за вандализм

Красноглинский районный суд вынес приговор по уголовному делу 44-летнего местного жителя, разбившего дверь алкомаркета. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, ночью 19 июля 2024 года пьяный гражданин около центрального входа магазина алкогольных напитков сначала умышленно повредил перила и урну. Затем отломал ножку от мусорного бака и разбил ею стеклянную дверь в магазин. Его действия были пресечены прибывшими полицейскими.

«Общий ущерб от порчи имущества составил 177 тыс. руб.»,— заявили в прокуратуре.

Суд учел добровольное возмещение ущерба обвиняемым и назначил ему наказание в виде штрафа.

Алексей Алексеев