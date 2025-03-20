ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5–1 процентный пункт в зависимости от размера первоначального взноса. Начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин объяснил решение сигналами Центробанка и снижением стоимости фондирования рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По новым условиям, которые начали действовать 20 марта, минимальная ставка при взносе 50% составит 27,8% годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4% годовых.

«С учетом сигналов ЦБ ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж»,— сообщил Сергей Бабин (цитата по сайту ВТБ).

Господин Бабин добавил, что говорить о глобальном развороте тренда на снижение ипотечных ставок пока рано. Пресс-служба ВТБ напомнила, что в начале марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке.

В феврале 2025 года после ожидаемого сезонного снижения спрос на ипотеку в России вновь начал расти. Доля кредитов, выданных на покупку жилья, на вторичном рынке увеличилась впервые за несколько месяцев и достигла 25%.

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