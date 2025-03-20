Аграрии Челябинской области за год произвели сельхозпродукцию на 138 млрд рублей

В Челябинской области за 2024 год аграрии, по предварительным данным, произвели сельскохозяйственную продукцию на сумму 138 млрд руб. Регион по этому показателю стал лидером среди субъектов Уральского федерального округа, сообщает Челябинскстат.

В 2024 году по сравнению с 2023-м в регионе производство продукции растениеводства выросло на 2,7%, а животноводство снизилось на 2,1%. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 1,8 млн га, что на 4,4% меньше, чем в 2023 году. Посевы маслиничных культур увеличились на 3,2%, зерновых и зернобобовых — уменьшились на 4,7%, посевы кормовых растений сократились на 9,3%. Также уменьшились посевные площади с картофелем на 8,6% и овощами на 7,3% в сравнении с 2023 годом.

Всего в прошлом году аграрии собрали 2,3 млн т зерна. Рост составил 8,3% к уровню 2023-го. Также было собрано 287,1 тыс. т семян и плодов маслиничных культур.

Челябинскстат также отмечает, что в 2024 году в сравнении с 2023-м снизилось поголовье основных видов скота и птицы. Так, количество крупного рогатого скота уменьшилось на 11,9%, коров — на 9%, свиней — на 6%, овец и коз — на 6,7%, птицы — на 4,4%

По предварительным данным, в прошлом году аграрии произвели 389,5 тыс. т мяса скота и птицы. Показатель снизился на 4% к уровню 2023-го. Также было произведено 351,9 тыс. т молока (сокращение на 4%) и 1,6 млрд штук яиц (рост на 3%).