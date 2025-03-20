Власти Ижевска хотят увеличить доходы казны от инвестпроектов на 26,2% к 2027-му

Власти Ижевска предполагают, что реализация инвестпроектов в городе увеличит поступления в муниципальную казну с 61,7 млн руб. в 2024 году до планируемых 78 млн в 2027-м, показатель вырастет на 26,2%, следует из плана мероприятий по росту доходов и оптимизации бюджета столицы республики. Документ был утвержден 19 марта горадминистрацией, он опубликован на сайте муниципалитета. Ответственным исполнителем назначили управление экономики и инвестиций (УЭиИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Прирост будет обеспечен за счет уплаты НДФЛ организациями, реализующими инвестпроекты. Фактически такие компании принесли 61,7 млн руб. в 2024 году.

Кроме того, с городскими коммерсантами будут проводить встречи для развития их предприятий, включая консультации по участию в нацпроекте «Производительность труда» и помощь с выводом продукции на экспорт. В 2024 году курируемые УЭиИ компании принесли 47,8 млн руб. по НДФЛ. По финансовой оценке, к 2027-му показатель увеличится почти на 50%, до 71 млн руб.

Также в части создания условий для развития бизнеса горадминистрация будет привлекать в Ижевск компании-«мигрантов», регистрировать подразделения организаций и привлекать или перерегистрировать ИП и фирмы из других регионов РФ. Планируется увеличить поступления от перечисленных налогоплательщиков с 351 тыс. руб. в 2024-м до 1 млн ежегодно в 2025-2027 гг.