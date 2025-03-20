В Оренбурге возбудили дело о коммерческом подкупе начальника отдела нефтедобывающей организации

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделов нефтедобывающей организации. Он подозревается в совершении преступления по «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством предмета подкупа и совершенный в крупном размере). Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, с 2018 года по 2021 год подозреваемый использовал свои служебные полномочия и потребовал от представителя коммерческой организации перечислять ему ежемесячно деньги за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Также он предложил оказывать общее покровительство при осуществлении договорных отношений.

Фигурант во время предъявления требований угрожал представителю коммерческой структуры создать препятствия для реализации договорных отношений. За указанный период подозреваемый получил более 900 тыс. руб.

Руфия Кутляева