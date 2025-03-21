Как ювелиры работают с наследием

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Выставка в ГИМе Ильгиза Фазулзянова

Самый известный и титулованный российский ювелир Ильгиз Фазулзянов открыл свою персональную выставку в Государственном историческом музее (ГИМ). Она называется «"Наследие". Предисловие к коллекции» и рассказывает о том, как с помощью драгоценных материалов и ремесленных техник можно представить традиционные костюмы разных народов в образе ювелирных украшений. Для Ильгиза национальный костюм не просто одежда, это памятник материальной и духовной культуры, богатой и разнообразной. Один из способов сохранить эти традиции для будущих поколений — запечатлеть их в ювелирных изделиях.

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Первым произведением этого амбициозного проекта стал объемный многодельный подвес «Русь» — силуэт русской красавицы из золота, серебра, бриллиантов, жемчуга и цветных сапфиров весом 255 г. Вещь исполнена с использованием техник финифти, зерни, резьбы по кости и, конечно, горячей эмали — искусства, в котором Ильгизу нет равных. В будущем Фазулзянов планирует превратить в ювелирные изделия 120 героинь в национальных костюмах, причем не только народов России, и ищет финансирование для своего проекта. Пока будущие украшения существуют в виде авторских эскизов, которые также представлены в «Золотой кладовой» Исторического музея наряду с экспонатами из собрания ГИМа. Выставка продлится до 20 апреля.

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Культурные проекты Parure Atelier

При поддержке российского ювелирного дома Parure Atelier Государственный Эрмитаж завершил реставрацию исторического альбома эскизов фирмы Карла Фаберже. Над его восстановлением специалисты Лаборатории научной реставрации графики трудились 12 лет. Альбом, оказавшийся в коллекции Эрмитажа в 2004 году, охватывает около 30 лет истории ювелирной фирмы вплоть до начала XX века. Он включает 60 листов более чем с 1280 эскизами, которые позволяют проследить эволюцию стиля мастеров Фаберже.

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Под впечатлением исторических эскизов и фотографий дизайнеры Parure Atelier создали современное украшение. Асимметричное колье «Наследие» изготовлено из белого золота и 34 карат бесцветных бриллиантов, а заглавным героем ювелирной композиции выступил колумбийский изумруд весом 9,98 карата. Выбирая между игрой граней и блеском кабошонов, художники предпочли старинную форму, раскрывающую всю глубину камня,— «сахарную голову». В современном ювелирном искусстве эта форма цветных драгоценных камней снова на пике популярности. Ювелирная работа над легким и ажурным колье «Наследие» заняла в общей сложности более 1,5 тыс. часов.

Нина Спиридонова