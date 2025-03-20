На Ставрополье двое пострадали, врезавшись в дерево на ВАЗ

В Арзгирском округе произошла авария, в результате которой пострадали две местные жительницы. ДТП случилось на 57-м километре автодороги «Буденновск — Арзгир», сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь из села Петропавловского в сторону Арзгира, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина столкнулась с деревом.

Пострадали 43-летняя и 18-летняя пассажирки, которые были доставлены в больницу Арзгира. Водитель и 5-месячный ребенок, находившийся в детском удерживающем устройстве, не пострадали.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 17 раз за последние два года и имеет трехлетний стаж вождения. По факту аварии проводится проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Николай Аксенов