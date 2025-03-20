В Башкирии отменили итоги конкурса на благоустройство парка в Иглино

УФАС по Башкирии выдало администрации села Иглино предписание отменить итоги конкурса на благоустройство парка имени Елены Иглиной и пересмотреть заявки участников в соответствии с законом, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Цена контракта — 30,6 млн руб., из них 11,2 млн руб. выделит федеральный бюджет, 229 тыс. руб. — республиканский, 19,2 млн руб. — бюджет Иглино.

Согласно документации, подрядчик должен до 30 сентября заменить покрытия, установить сцену и скамейки, урны, отремонтировать памятник Елене Иглиной, разбить газоны. В парке будет многофункциональная спортивная площадка для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом, футбольное поле и хоккейная площадка, детская площадка с зонированием по возрастам, водоем с ограждением.

На закупку пожаловалось ООО «Рефстройпроект», заявка которого была отклонена заказчиком. Управление ФАС согласилась с заявителем по поводу неправомерности принятого решения: из общего числа подтверждающих опыт подрядчика договоров конкурсная комиссия засчитала только половину.

При этом у победителя конкурса, ООО «Торговый дом "Ресурс"», большая часть договоров заключена с физлицами на благоустройство придомовых территорий частных домов и не в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, как это предусмотрено порядком рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом заказчик не обосновал принятые решения, отмечается в сообщении.

УФАС признало администрацию села Иглино и конкурсную комиссию нарушившим закон «О контрактной системе». Будет возбуждено административное дело.

Майя Иванова