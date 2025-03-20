Сотрудники ФСБ в Татарстане задержали мужчину, причастного к обороту наркотиков

Сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан задержан житель Елабужского района, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

Мужчина с помощью лабораторного оборудования изготовил мефедрон, а также вещества для его синтеза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» и «в» ч. 2 ст. 228.4 УК РФ. Дело расследуется следственным отделом УФСБ по республике.

Артём Дергунов