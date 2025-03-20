На Ставрополье штрафы за нарушение природоохранных норм превысили 700 тысяч рублей

В 2024 году в Ставропольском крае наложили штрафы более чем на 700 тыс. руб. за нарушения природоохранного законодательства на особо охраняемых территориях (ООПТ). Сумма штрафов составила 708 тыс. руб., из которых более 254 тыс. руб. уже взысканы, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Дирекцию ООПТ региона.

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Скидка в 50% для нарушителей объясняет разницу между наложенными и взысканными суммами.

«Сейчас в Ставропольском крае насчитывается 107 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения. Среди них — 41 государственный природный заказник, 65 памятников природы и одна охраняемая лесная территория»,— уточнили в дирекции.

В 2024 году внимание уделили профилактике нарушений режима ООПТ. Более 3,4 тыс. разъяснений были выданы посетителям территорий, а также проведено шесть визитов к собственникам земельных участков и объявлено 21 предостережение.

В производстве дирекции находилось 210 дел об административных правонарушениях, что сопоставимо с уровнем 2023 года, когда было зафиксировано 212 нарушений.

Николай Аксенов