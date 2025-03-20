На подготовку к дачному сезону 21% челябинцев потратят более 80 тыс. рублей

Челябинцы в этом году на обустройство дачного участка готовы потратить от 20 тыс. руб. В эту сумму хотят уложиться 21% жителей, 47% готовы потратить до 50 тыс. руб., а еще 21% рассчитывают на сумму свыше 80 тыс. руб., сообщает «Авито».

Чаще всего челябинцы планируют на своем участке в этом сезоне обрабатывать почву и готовить ее к посадкам (48%), высаживать новые растения и кустарники (46%), убираться и вывозить мусор (44%). Многие собираются делать ремонт в доме или других постройках на участке: 37% занимаются стройкой или обновлением интерьера на даче каждый год, еще 37% делают ремонт раз в два-три года.

При этом 40% респондентов отмечают, что ощутимую часть времяпрепровождения на даче посвящают ремонту построек и обустройству участка. 66% в том числе занимаются огородом, 62% ходят в баню, 58% — отдыхают с семьей и друзьями. Половина горожан устраивают пикники и барбекю, 37% наблюдают за природой.

Виталина Ярховска