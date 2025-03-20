В Татарстане силовики задержали пособников телефонных мошенников из Украины

В Татарстане сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД России, МВД по Республике Татарстан, а также регионального УФСБ России задержали участников организованной группы, которые предоставляли украинским мошенникам доступ к оборудованию для подмены телефонных номеров. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники из-за границы обманывали россиян, представляясь сотрудниками сотовых операторов. Под предлогом продления договора они получали доступ к «Госуслугам», оформляли микрокредиты и требовали перевести деньги на фиктивные счета.

В ходе многомесячного расследования выяснилось, что номера злоумышленников зарегистрированы в Татарстане. Оперативники вычислили двоих приезжих, арендовавших квартиры для установки оборудования по подмене номеров. Они обслуживали технику и меняли заблокированные сим-карты.

Организаторами сети оказались жители Чебоксар, вербовавшие по указанию иностранных сообщников исполнителей через мессенджеры. Также молодые люди обеспечивали поставку оборудования, координировали действия участников и распределяли оплату.

У задержанных изъято 12 сим-банков, свыше 2,7 тыс. сим-карт и другая техника. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Идет поиск соучастников и пострадавших.

Артём Дергунов