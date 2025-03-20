Следствие возбудило дело против астраханца за избиение полицейского

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) против местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант схватил за шею сотрудника полиции и начал душить близ дома на ул. Дзержинского в Трусовском районе 9 марта текущего года. Мужчина несколько раз ударил руками представителя власти в область головы.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов