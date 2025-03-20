Выпускникам ВУЦ красноярского вуза отказали в выплате при заключении контракта

Выпускникам военного учебного центра Сибирского федерального университета (ВУЦ СФУ) 2023 года было отказано в единовременной региональной выплате при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова.

Доклад о работе аппарата омбудсмена в 2024 году опубликован на его сайте. Согласно документу, 23 выпускника ВУЦ СФУ летом 2023 года заключили трехлетние контракты, затем они были направлены в зону специальной военной операции. По мнению военнослужащих, они имеют право на региональную выплату, которую не получили.

Заявителям было отказано на том основании, что «контракты, заключенные с гражданами, прошедшими обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования и поступающим непосредственно после окончания на военную службу на воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание офицера, и контракты о прохождении военной службы для участия в СВО, заключенные гражданами в пунктах отбора на военную службу по контракту или в военных комиссариатах Красноярского края, имеют различную правовую природу».

Всего в 2024 году аппарат красноярского омбудсмена получил 397 обращений, касающихся СВО. 36% из них — об установлении местонахождения военнослужащего или освобождении из плена.

Валерий Лавский