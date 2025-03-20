В Башкирии из-за паводка затоплено 168 придомовых участков и 42 дома

На контроле Главного управления МЧС на 8:00 в четверг находится 17 ситуаций в 12 муниципалитетах, связанных с затоплением 168 придомовых участков, 42 домов, девяти участков дорог и двух низководных мостов, сообщает пресс-служба ведомства.

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За сутки эвакуировано 166 человек, в том числе 38 детей. В пунктах временного пребывания находятся 79 человек, в том числе 18 детей (в селах Архангельском и Азово, деревнях Узунларово и Орловке Архангельского района). 87 человек, в том числе 20 детей, эвакуировались к родственникам. На реках республики начинается ледоход.

С начала паводкоопасного периода в МЧС Башкирии поступило 441 сообщение от жителей, связанных с весенним паводком.

Майя Иванова