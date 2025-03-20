В Перми может появиться музей региональной журналистики

На площадке Дома журналистов в Перми может открыться музей пермской журналистики. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на председателя Пермского отделения Союза журналистов РФ Максима Пасютина. Ранее в ходе ремонта Дома журналистов были обнаружены архивы и несколько арт-объектов, в том числе серия декоративных полотен. В настоящее время все находки помещены в арендованном теплом складе. После окончания ремонта они могут быть размещены в Доме журналистов.

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