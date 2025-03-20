В Саратовской области на 4 часа пришлось задержать пассажирский поезд

В компании «Приволжская железная дорога» объяснили задержку пассажирского поезда в Саратовской области в ночь на 20 марта. Речь идет о составе маршрута № 367 Киров — Кисловодск.

Отмечается, что вагоны остановились после полуночи на перегоне Возрождение — Кулатка. На место отправлен вспомогательный локомотив.

По информации компании, в вагонах комфортная температура, пассажиров накормят на станции Саратов-1. Причиной задержки поезда на четыре часа стали «технические причины».

Павел Фролов