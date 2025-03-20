Красноярский омбудсмен призвал не нарушать права последователей Виссариона

Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов призвал «прекратить кошмарить» последователей закрытой религиозной организации в Курагинском районе региона. С докладом об итогах работы аппарата омбудсмена в 2024 году он выступил на сессии законодательного собрания края, которая проходит 20 марта.

По данным господина Денисова, в прошлом году число обращений в его аппарат из Курагинского района выросло вдвое. «Сегодня там самый горячий вопрос — перевод земель поселений в земли иных категорий, что грозит затронуть жилищные и имущественные права людей. Происходит это непрозрачно, что еще более накаляет страсти»,— заявил омбудсмен. Он подчеркнул, что «это наши граждане, и каким бы богам они не молились, у них те же объемы прав, что и у всех остальных».

Как писал «Ъ», в нескольких населенных пунктах Курагинского района живут последователи «Церкви последнего завета», основанной Сергеем Торопом (Виссарион). Религиозная организация была ликвидирована, а сам Виссарион и двое его соратников находятся под судом по уголовному делу о психологическом насилии над адептами. В 2021 году вступило в силу решение суда о пересмотре генплана деревень, в которых живут его последователи.

Валерий Лавский